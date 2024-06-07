https://1prime.ru/20240607/moskva-848950258.html

Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах

Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах - 07.06.2024, ПРАЙМ

Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах

Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, результаты рейтинга представила... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:56+0300

2024-06-07T10:56+0300

2024-06-07T11:08+0300

москва

аси

рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/54/841305426_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_870efed9b822469501a75129488759d3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.За расположившейся в шестой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия и Тюменская область. На четвертой строке – Сахалинская и Новгородская области. Пятое место у Санкт-Петербурга, Крыма и Тульской области.На шестой строке - Калужская область и Краснодарский край, на седьмой расположились Чечня и Магаданская область. Восьмое место заняла Смоленская область. Девятое место у Липецкой и Воронежской области, а также Пермского края. Первую десятку замыкают Челябинская и Ленинградская области.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, аси, рейтинг