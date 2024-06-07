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Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах - 07.06.2024, ПРАЙМ
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах
Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, результаты рейтинга представила... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:56+0300
2024-06-07T11:08+0300
москва
аси
рейтинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.За расположившейся в шестой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия и Тюменская область. На четвертой строке – Сахалинская и Новгородская области. Пятое место у Санкт-Петербурга, Крыма и Тульской области.На шестой строке - Калужская область и Краснодарский край, на седьмой расположились Чечня и Магаданская область. Восьмое место заняла Смоленская область. Девятое место у Липецкой и Воронежской области, а также Пермского края. Первую десятку замыкают Челябинская и Ленинградская области.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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москва, аси, рейтинг
МОСКВА, АСИ, рейтинг
10:56 07.06.2024 (обновлено: 11:08 07.06.2024)
 
Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах

АСИ: Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата в регионах РФ за 2024 год

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.
За расположившейся в шестой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия и Тюменская область. На четвертой строке – Сахалинская и Новгородская области. Пятое место у Санкт-Петербурга, Крыма и Тульской области.
На шестой строке - Калужская область и Краснодарский край, на седьмой расположились Чечня и Магаданская область. Восьмое место заняла Смоленская область. Девятое место у Липецкой и Воронежской области, а также Пермского края. Первую десятку замыкают Челябинская и Ленинградская области.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
МОСКВААСИрейтинг
 
 
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