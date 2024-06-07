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Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы

Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы - 07.06.2024, ПРАЙМ

Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы

Производство автомобилей "Москвич" впервые запустят за пределами Москвы, пишет "Автоновости дня" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T22:22+0300

2024-06-07T22:22+0300

2024-06-07T22:22+0300

экономика

россия

москвич

набережные челны

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей "Москвич" впервые запустят за пределами Москвы, пишет "Автоновости дня" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ между Минпромторгом и минторгом Татарстана, компанией "РариТЭК Холдинг" и "Москвичом".Производство "Москвичей" наладят в Набережных Челнах, автомобили будут работать на газомоторном топливе.Такие "Москвичи" будут представлять собой "современное решение, сочетающее в себе экологическую эффективность, экономичность и высокий уровень технологического оснащения", утверждает производитель.

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набережные челны

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россия, москвич, набережные челны