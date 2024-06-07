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Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы
Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы - 07.06.2024, ПРАЙМ
Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы
Производство автомобилей "Москвич" впервые запустят за пределами Москвы, пишет "Автоновости дня" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T22:22+0300
2024-06-07T22:22+0300
2024-06-07T22:22+0300
экономика
россия
москвич
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей "Москвич" впервые запустят за пределами Москвы, пишет "Автоновости дня" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ между Минпромторгом и минторгом Татарстана, компанией "РариТЭК Холдинг" и "Москвичом".Производство "Москвичей" наладят в Набережных Челнах, автомобили будут работать на газомоторном топливе.Такие "Москвичи" будут представлять собой "современное решение, сочетающее в себе экологическую эффективность, экономичность и высокий уровень технологического оснащения", утверждает производитель.
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россия, москвич, набережные челны
Экономика, РОССИЯ, Москвич, Набережные челны
Автомобили "Москвич" впервые начнут выпускать вне Москвы
В Набережных Челнах запустят производство "Москвичей" на газомоторном топливе
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ.
Производство автомобилей "Москвич" впервые запустят за пределами Москвы, пишет "Автоновости дня
" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ между Минпромторгом и минторгом Татарстана, компанией "РариТЭК Холдинг" и "Москвичом".
Производство "Москвичей" наладят в Набережных Челнах, автомобили будут работать на газомоторном топливе.
Такие "Москвичи" будут представлять собой "современное решение, сочетающее в себе экологическую эффективность, экономичность и высокий уровень технологического оснащения", утверждает производитель.
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз