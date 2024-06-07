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Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин - 07.06.2024, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин
Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T07:53+0300
2024-06-07T07:53+0300
сахалин
мост
алексей чекунков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков. По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера". В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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сахалин, мост, алексей чекунков, пмэф-2024
Сахалин, мост, Алексей Чекунков, ПМЭФ-2024
07:53 07.06.2024
 
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Чекунков: мост на Сахалин могут построить не ранее 2030 года

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков.
По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера".
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Сахалин подпишет на ПМЭФ договор с "Логин Дело" по развитию порта Корсаков
Вчера, 06:59
В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
СахалинмостАлексей ЧекунковПМЭФ-2024
 
 
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