https://1prime.ru/20240607/most-848939316.html

Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин - 07.06.2024, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T07:53+0300

2024-06-07T07:53+0300

2024-06-07T07:53+0300

сахалин

мост

алексей чекунков

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83917/85/839178550_0:153:2820:1739_1920x0_80_0_0_8f316866bac4dbdd5179465259942906.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков. По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера". В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240606/port-848882431.html

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сахалин, мост, алексей чекунков, пмэф-2024