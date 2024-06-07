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Чекунков назвал сроки начала строительства моста через реку Лена в Якутии
Чекунков назвал сроки начала строительства моста через реку Лена в Якутии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Чекунков назвал сроки начала строительства моста через реку Лена в Якутии
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава... | 07.06.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "По Ленскому мосту сомнений больше нет – он будет построен. Был процесс балансировки регионального и федерального участия. Все решения концептуальные приняты – мост будет построен в ближайшие пять лет. Стройка начнется в следующем году, в течение пяти лет он будет построен", - сказал министр. Он отметил, что мост официально включен в мастер-план развития территории. Говоря о соотношении финансирования стройки, Чекунков добавил, что это будет примерно 50% федеральных средств и 50% - из регионального бюджета. В декабре 2023 году глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, якутия, мост через реку лена, алексей чекунков
ПМЭФ-2024, ЯКУТИЯ, мост через реку Лена, Алексей Чекунков
Чекунков назвал сроки начала строительства моста через реку Лена в Якутии
Чекунков: строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"По Ленскому мосту сомнений больше нет – он будет построен. Был процесс балансировки регионального и федерального участия. Все решения концептуальные приняты – мост будет построен в ближайшие пять лет. Стройка начнется в следующем году, в течение пяти лет он будет построен", - сказал министр.
Он отметил, что мост официально включен в мастер-план развития территории.
Чекунков рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин
Говоря о соотношении финансирования стройки, Чекунков добавил, что это будет примерно 50% федеральных средств и 50% - из регионального бюджета.
В декабре 2023 году глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.