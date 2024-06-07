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МРОТ привяжут к медианной зарплате, заявил Путин
МРОТ привяжут к медианной зарплате, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
МРОТ привяжут к медианной зарплате, заявил Путин
Российские власти привяжут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:32+0300
2024-06-07T16:32+0300
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские власти привяжут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей", - сказал он.Так, показатель с 2025 года составит 48 процентов медианной зарплаты и достигнет 22 тысячи рублей, затем соотношение будет расти, пояснил глава государства.По словам президента, в дальнейшем соотношение будут увеличивать, чтобы достичь МРОТ не менее 35 тысяч рублей к 2030 году. Помимо этого, сказал Путин, МРОТ, в соответствии с Конституцией, превышает прожиточный минимум.27 ноября Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.
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владимир путин, мрот, зарплата, пмэф-2024
Экономика, Владимир Путин, МРОТ, зарплата, ПМЭФ-2024
МРОТ привяжут к медианной зарплате, заявил Путин
Путин: МРОТ привяжут к медианной зарплате, с 2025 г составит 48% от нее и будет 22 тыс руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские власти привяжут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей", - сказал он.
Так, показатель с 2025 года составит 48 процентов медианной зарплаты и достигнет 22 тысячи рублей, затем соотношение будет расти, пояснил глава государства.
По словам президента, в дальнейшем соотношение будут увеличивать, чтобы достичь МРОТ не менее 35 тысяч рублей к 2030 году. Помимо этого, сказал Путин, МРОТ, в соответствии с Конституцией, превышает прожиточный минимум.
27 ноября Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.
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