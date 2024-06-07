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ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина
ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина
ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:16+0300
2024-06-07T16:16+0300
2024-06-07T16:21+0300
банк россии
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора. "Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении. Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.
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россия, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина
ЦБ: пресс-конференция Набиуллиной начнется после пленарного заседания ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора.
"Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.
Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.