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ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина

ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина - 07.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ перенес начало пресс-конференции Набиуллиной из-за Путина

ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:16+0300

2024-06-07T16:16+0300

2024-06-07T16:21+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора. "Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении. Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина