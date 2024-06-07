https://1prime.ru/20240607/nalog-848950948.html

ФНС назвала преимущества налоговых изменений

ФНС назвала преимущества налоговых изменений - 07.06.2024, ПРАЙМ

ФНС назвала преимущества налоговых изменений

Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек в РФ благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:11+0300

2024-06-07T11:11+0300

2024-06-07T11:23+0300

россия

фнс

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллионов человек в РФ благодаря вычету для семей с детьми, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики"."У нас налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с 13% до 6%, и это касается больше 18 миллионов человек", - сказал Егоров.Ранее Минфин предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. При этом, согласно предложенным поправкам, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%."Мы понимаем, как и многие другие страны, что нам нужно сохранять и приумножать наше народонаселение. Конечно, мы помогаем семьям с детьми", – подчеркнул он.Кроме того, по его словам, если говорить о стандартных вычетах на детей, которые предложено увеличить в два раза, то их получает, по данным ведомства, 35 миллионов человек.Стандартный налоговый вычет на второго ребенка внесенными правительством поправками предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс