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Силуанов: менять ключевые параметры налоговой системы года не будут 6 лет

Силуанов: менять ключевые параметры налоговой системы года не будут 6 лет - 07.06.2024, ПРАЙМ

Силуанов: менять ключевые параметры налоговой системы года не будут 6 лет

Изменений ключевых параметров налоговой системы после новаций 2025 года не будет в течение 6 лет, но точечные настройки возможны, заявил министр финансов России | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:46+0300

2024-06-07T10:46+0300

2024-06-07T11:07+0300

антон силуанов

налоги

россия

минфин

прогрессивная шкала ндфл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Изменений ключевых параметров налоговой системы после новаций 2025 года не будет в течение 6 лет, но точечные настройки возможны, заявил министр финансов России Антон Силуанов."А что дальше, (после принятия предложенных правительством изменений в налоговую систему – ред.), будут еще меняться налоговые предложения или нет? Отвечу таким образом: президент нам поручил базово до 2030 года не менять налоговую систему. И это будет сделано. Вопрос о каких-то конкретно точечных настройках - они всегда имеют место быть", - сказал министр в интервью телеканалу "Известия" на полях ПМЭФ.Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности - расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС.Силуанов допустил, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении законопроект будет изменен. "Думаю, что ключевых кардинальных каких-то изменений по базовым нашим предложениям не произойдет, потому что мы их обсудили предварительно со всеми заинтересованными сторонами. Но какие-то предложения уверен, что ко второму чтению сможем скорректировать", - заявил он.При этом Силуанов отметил, что жизнь не стоит на месте и какие-то изменения все равно будут необходимы. "Где-то мы снижаем налоги, где-то мы подкорректируем что-то в другую сторону. Так устроена наша жизнь", – сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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антон силуанов, россия, минфин, прогрессивная шкала ндфл