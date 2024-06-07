https://1prime.ru/20240607/nalogi-848961608.html
ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии
ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии
Предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте доходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции. Такую оценку озвучили в Центробанке. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:39+0300
2024-06-07T13:39+0300
2024-06-07T13:46+0300
банк россии
ставка банка россии
экономика рф
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582534_0:262:2989:1943_1920x0_80_0_0_b42f79a1cc806152215f3dbfa24686c8.jpg
МОСКВА, 7 июня - ПРАЙМ. Предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте доходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции. Такую оценку озвучили в Центробанке. Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных, говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Основные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отмечает ЦБ. "Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - добавил регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ebfc533eff81b41225b8e148455034e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставка банка россии, экономика рф, инфляция
Банк России, ставка Банка России, экономика РФ, инфляция
ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии
ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при росте доходов
МОСКВА, 7 июня - ПРАЙМ. Предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте доходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции. Такую оценку озвучили в Центробанке.
Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных, говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Основные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.
Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отмечает ЦБ. "Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - добавил регулятор.