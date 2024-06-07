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ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии

ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии - 07.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ: налоговые изменения не повлияют на инфляцию при одном условии

Предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте доходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции. Такую оценку озвучили в Центробанке. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:39+0300

2024-06-07T13:39+0300

2024-06-07T13:46+0300

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МОСКВА, 7 июня - ПРАЙМ. Предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте доходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции. Такую оценку озвучили в Центробанке. Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных, говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Основные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отмечает ЦБ. "Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - добавил регулятор.

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ставка банка россии, экономика рф, инфляция