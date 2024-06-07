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Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний

Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний - 07.06.2024, ПРАЙМ

Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний

Правительству России следует рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета для группы компаний. С такой просьбой выступил президент Владимир... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:46+0300

2024-06-07T15:46+0300

2024-06-07T16:06+0300

налоги

владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета для группы компаний. С такой просьбой выступил президент Владимир Путин.Глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума"Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал он.Президент также предложил в каждом регионе сформировать универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса. При этом, отметил он, необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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владимир путин, пмэф-2024