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Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний
Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний - 07.06.2024, ПРАЙМ
Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний
Правительству России следует рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета для группы компаний. С такой просьбой выступил президент Владимир... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:46+0300
2024-06-07T16:06+0300
налоги
владимир путин
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета для группы компаний. С такой просьбой выступил президент Владимир Путин.Глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума"Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал он.Президент также предложил в каждом регионе сформировать универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса. При этом, отметил он, необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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владимир путин, пмэф-2024
Налоги, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
15:46 07.06.2024 (обновлено: 16:06 07.06.2024)
 
Правительство изучит применение налогового вычета еще и для группы компаний

Путин попросил кабмин рассмотреть применение налогового вычета еще и для группы компаний

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительству России следует рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета для группы компаний. С такой просьбой выступил президент Владимир Путин.
Глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
"Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал он.
Президент также предложил в каждом регионе сформировать универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса. При этом, отметил он, необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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