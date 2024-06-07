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Действия НАТО ставят под угрозу мир, заявил президент Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Действия НАТО ставят под угрозу мир, заявил президент Боливии
Действия НАТО ставят под угрозу мир, заявил президент Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Действия НАТО ставят под угрозу мир, заявил президент Боливии
НАТО своими действиями ставит мир на планете под угрозу, заявил президент Боливии Луис Арсе. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:15+0300
2024-06-07T13:16+0300
латинская америка
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С.-Петербург, 7 июн - ПРАЙМ. НАТО своими действиями ставит мир на планете под угрозу, заявил президент Боливии Луис Арсе.Глава латиноамериканской страны находится в Санкт-петербурге, где принимает участие в ПМЭФ."Я думаю, что действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видим не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке. Мы с большой обеспокоенностью видим, что НАТО действует в разных странах региона, где раньше не участвовала, не существовала, что генерирует недружественный климат в регионе", - сказал он.По словам Арсе, Латинская Америка является регионом мира, межгосударственные конфликты здесь решаются путем диалога.Он также отметил, что НАТО приходит в регион "не с хорошими намерениями"."Я думаю, что в регионе существует обеспокоенность действиями НАТО, мы не разделяем цели гонки вооружений, военные цели (альянса – ред.), когда планете сегодня нужен мир", - заключил Арсе.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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латинская америка, нато, боливия
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, НАТО, БОЛИВИЯ
13:15 07.06.2024 (обновлено: 13:16 07.06.2024)
 
Действия НАТО ставят под угрозу мир, заявил президент Боливии

Президент Боливии Арсе: действия НАТО ставят под угрозу мир на планете

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе
Президент Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-Петербург, 7 июн - ПРАЙМ. НАТО своими действиями ставит мир на планете под угрозу, заявил президент Боливии Луис Арсе.
Глава латиноамериканской страны находится в Санкт-петербурге, где принимает участие в ПМЭФ.
"Я думаю, что действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видим не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке. Мы с большой обеспокоенностью видим, что НАТО действует в разных странах региона, где раньше не участвовала, не существовала, что генерирует недружественный климат в регионе", - сказал он.
По словам Арсе, Латинская Америка является регионом мира, межгосударственные конфликты здесь решаются путем диалога.
Он также отметил, что НАТО приходит в регион "не с хорошими намерениями".
"Я думаю, что в регионе существует обеспокоенность действиями НАТО, мы не разделяем цели гонки вооружений, военные цели (альянса – ред.), когда планете сегодня нужен мир", - заключил Арсе.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАНАТОБОЛИВИЯ
 
 
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