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Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток
Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток - 07.06.2024, ПРАЙМ
Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток
"Ползучее" НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T21:20+0300
2024-06-07T21:20+0300
политика
нато
расширение нато
россия
восточная европа
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Ползучее" НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", — сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Сам договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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нато, расширение нато, россия, восточная европа, дмитрий песков
Политика, НАТО, расширение НАТО, РОССИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Дмитрий Песков
21:20 07.06.2024
 
Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток

Песков: "ползучее" НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Ползучее" НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", — сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Сам договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
18:51
 
ПолитикаНАТОрасширение НАТОРОССИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАДмитрий Песков
 
 
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