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Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток

Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток - 07.06.2024, ПРАЙМ

Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток

"Ползучее" НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T21:20+0300

2024-06-07T21:20+0300

2024-06-07T21:20+0300

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дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Ползучее" НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", — сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Сам договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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нато, расширение нато, россия, восточная европа, дмитрий песков