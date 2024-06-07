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Хуснуллин выразил надежду на переориентацию застройщиков на малые города

Хуснуллин выразил надежду на переориентацию застройщиков на малые города - 07.06.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин выразил надежду на переориентацию застройщиков на малые города

Надеемся, что застройщики переориентируется на строительство в малых городах после поддержки там семейной ипотеки, заявил журналистам на ПМЭФ вице-премьер... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:59+0300

2024-06-07T18:59+0300

2024-06-07T19:16+0300

недвижимость

россия

ипотека

семейная ипотека

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Надеемся, что застройщики переориентируется на строительство в малых городах после поддержки там семейной ипотеки, заявил журналистам на ПМЭФ вице-премьер России Марат Хуснуллин."Мы считаем, что данное решение приведет к тому, что сейчас, когда уменьшится объем ипотеки в крупных городах, ряд застройщиков, которые из-за низкой маржинальности не шли в малые города, будут создавать там предложение (новостроек — ред.). Поэтому мы считаем, что эта мера обязательно подтолкнет развитие малых городов", — сказал он.Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на ПМЭФ, поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. В частности, речь идет о расширении программы семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Льготы также будут действовать для семей, желающих построить свой дом, добавил президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, семейная ипотека