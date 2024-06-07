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Глава СПбМТСБ анонсировал обязательные продажи топлива на срочном рынке

Глава СПбМТСБ анонсировал обязательные продажи топлива на срочном рынке - 07.06.2024, ПРАЙМ

Глава СПбМТСБ анонсировал обязательные продажи топлива на срочном рынке

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разрабатывает дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов, в частности, ожидает,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:40+0300

2024-06-07T08:40+0300

2024-06-07T09:36+0300

россия

спбмтсб

нефтепродукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разрабатывает дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов, в частности, ожидает, что в 2025 году продажи топлива на срочном рынке станут обязательными, заявил в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта плана мероприятий (дорожной карты) развития срочного рынка реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Об этом говорится в протоколе совещания у Новака от 28 мая, который есть в распоряжении РИА Новости. Профильные ведомства и биржа должны подготовить отчет о проделанной работе к 20 июня. "(Вице-премьер РФ - ред.) Александр Валентинович Новак дал поручение. Сейчас разрабатывается дорожная карта. В течение следующего года - это будет год формирования нормативной базы обязательных нормативов срочного рынка, как это было сделано со спотовым рынком", - сказал Артемьев, добавив, что уже в следующем году этот норматив станет обязательным. Ранее, в конце февраля, ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Пока этот норматив рекомендательный. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, спбмтсб, нефтепродукты