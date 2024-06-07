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Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива

Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ

Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива

Системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет, единичные случаи касаются партий через ЕАЭС, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:32+0300

2024-06-07T11:32+0300

2024-06-07T11:32+0300

энергетика

александр новак

топливо

экспорт

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет, единичные случаи касаются партий через ЕАЭС, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "Серый" экспорт? Я не думаю, что его много. Есть единичные случаи, когда нам об этом докладывают. Но такой системной проблемы нет", - заявил он. "Сейчас это, по сути, касается сигналов, что есть отдельные партии в рамках Евразийского экономического союза. А что касается дальнего зарубежья, то здесь "серого" экспорта нет", - добавил Новак. По итогам совещания о ситуации на топливном рынке в конце мая Новак поручил принять меры для недопущения "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС. Правительство России в прошлом году вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. В этом году также вводился запрет на экспорт бензина - на период с 1 марта по 31 августа. При этом правительство 20 мая приостановило его, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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александр новак, топливо, экспорт, пмэф-2024