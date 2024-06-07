Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240607/novak-848952904.html
Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива
Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива
Системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет, единичные случаи касаются партий через ЕАЭС, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:32+0300
2024-06-07T11:32+0300
энергетика
александр новак
топливо
экспорт
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925828_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e8c510e6c46ff3a4982237ed4b6be6da.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет, единичные случаи касаются партий через ЕАЭС, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. "Серый" экспорт? Я не думаю, что его много. Есть единичные случаи, когда нам об этом докладывают. Но такой системной проблемы нет", - заявил он. "Сейчас это, по сути, касается сигналов, что есть отдельные партии в рамках Евразийского экономического союза. А что касается дальнего зарубежья, то здесь "серого" экспорта нет", - добавил Новак. По итогам совещания о ситуации на топливном рынке в конце мая Новак поручил принять меры для недопущения "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС. Правительство России в прошлом году вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. В этом году также вводился запрет на экспорт бензина - на период с 1 марта по 31 августа. При этом правительство 20 мая приостановило его, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6da4dc5701af1d7b63ab21446ab2e664.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, топливо, экспорт, пмэф-2024
Энергетика, Александр Новак, топливо, экспорт, ПМЭФ-2024
11:32 07.06.2024
 
Новак заявил об отсутствии проблем с "серым" экспортом топлива

Новак заявил, что системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Системной проблемы с "серым" экспортом топлива из России нет, единичные случаи касаются партий через ЕАЭС, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Серый" экспорт? Я не думаю, что его много. Есть единичные случаи, когда нам об этом докладывают. Но такой системной проблемы нет", - заявил он.
"Сейчас это, по сути, касается сигналов, что есть отдельные партии в рамках Евразийского экономического союза. А что касается дальнего зарубежья, то здесь "серого" экспорта нет", - добавил Новак.
По итогам совещания о ситуации на топливном рынке в конце мая Новак поручил принять меры для недопущения "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС.
Правительство России в прошлом году вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
В этом году также вводился запрет на экспорт бензина - на период с 1 марта по 31 августа. При этом правительство 20 мая приостановило его, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаАлександр НовактопливоэкспортПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала