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Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы
Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы
Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:00+0300
2024-06-07T16:00+0300
2024-06-07T16:00+0300
владимир путин
регионы россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Еще в 2019 году Минэкономики в качестве одной из мер по развитию регионов предложило перевести туда офисы госкорпораций и зависимых от них компаний. В 2013 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также предлагала переносить офисы крупных российских компаний из Москвы в регионы.
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владимир путин, регионы россии, пмэф-2024
Владимир Путин, регионы России, ПМЭФ-2024
Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы
Путин: идея переноса офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Еще в 2019 году Минэкономики в качестве одной из мер по развитию регионов предложило перевести туда офисы госкорпораций и зависимых от них компаний. В 2013 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также предлагала переносить офисы крупных российских компаний из Москвы в регионы.