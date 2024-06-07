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Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы

Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о возможном переносе крупнейших госкорпораций в регионы

Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:00+0300

2024-06-07T16:00+0300

2024-06-07T16:00+0300

владимир путин

регионы россии

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Еще в 2019 году Минэкономики в качестве одной из мер по развитию регионов предложило перевести туда офисы госкорпораций и зависимых от них компаний. В 2013 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также предлагала переносить офисы крупных российских компаний из Москвы в регионы.

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владимир путин, регионы россии, пмэф-2024