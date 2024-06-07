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Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+

Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+

Россия играет центральную роль в руководстве ОПЕК+, ОАЭ рассчитывают на отношения с РФ для балансирования рынка, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:53+0300

2024-06-07T14:53+0300

2024-06-07T15:03+0300

энергетика

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия играет центральную роль в руководстве ОПЕК+, ОАЭ рассчитывают на отношения с РФ для балансирования рынка, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я считаю, что ОПЕК+ является сильным альянсом, Россия вместе с Саудовской Аравией играет основную роль в руководстве ОПЕК+, и мы сильно рассчитываем на эти отношения в интересах балансирования рынка и будущих инвестиций в эту сферу", - сказал аль-Мазрауи.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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