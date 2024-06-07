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Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+ - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+
Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+
Россия играет центральную роль в руководстве ОПЕК+, ОАЭ рассчитывают на отношения с РФ для балансирования рынка, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:53+0300
2024-06-07T15:03+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия играет центральную роль в руководстве ОПЕК+, ОАЭ рассчитывают на отношения с РФ для балансирования рынка, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я считаю, что ОПЕК+ является сильным альянсом, Россия вместе с Саудовской Аравией играет основную роль в руководстве ОПЕК+, и мы сильно рассчитываем на эти отношения в интересах балансирования рынка и будущих инвестиций в эту сферу", - сказал аль-Мазрауи.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, опек, оаэ
Энергетика, РОССИЯ, ОПЕК, ОАЭ
14:53 07.06.2024 (обновлено: 15:03 07.06.2024)
 
Минэнерго ОАЭ высоко оценило роль России в руководстве ОПЕК+

Минэнерго ОАЭ: РФ играет центральную роль в руководстве ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия играет центральную роль в руководстве ОПЕК+, ОАЭ рассчитывают на отношения с РФ для балансирования рынка, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я считаю, что ОПЕК+ является сильным альянсом, Россия вместе с Саудовской Аравией играет основную роль в руководстве ОПЕК+, и мы сильно рассчитываем на эти отношения в интересах балансирования рынка и будущих инвестиций в эту сферу", - сказал аль-Мазрауи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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