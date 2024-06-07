https://1prime.ru/20240607/opk-848950144.html

Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года

Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года - 07.06.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года

Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:54+0300

2024-06-07T10:54+0300

2024-06-07T11:00+0300

денис мантуров

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c5824571a74e173d031c34f174feb97a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров