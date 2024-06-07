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Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года
Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:54+0300
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денис мантуров
вооружения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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денис мантуров
Денис Мантуров, Вооружения
10:54 07.06.2024 (обновлено: 11:00 07.06.2024)
 
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года

Мантуров: за полтора года мы привлекли 520 тыс кадров в ОПК

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ВооруженияДенис Мантуров
 
 
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