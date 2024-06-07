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Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года
Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:54+0300
2024-06-07T10:54+0300
2024-06-07T11:00+0300
денис мантуров
вооружения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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денис мантуров
Денис Мантуров, Вооружения
Мантуров рассказал, сколько кадров было привлечено в ОПК с начала 2023 года
Мантуров: за полтора года мы привлекли 520 тыс кадров в ОПК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.