https://1prime.ru/20240607/oplata-848949531.html
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников
Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:47+0300
2024-06-07T10:47+0300
2024-06-07T10:47+0300
антон котяков
минтруд
оплата труда
пмэф-2024
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/91/831469152_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1b45021f1ee3ed7d03ab17a04820574d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, сообщил в беседе с РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.В начале апреля кабмин по поручению главы государства начал прорабатывать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников с целью повысить их доходы. Подробности о планах Котяков рассказал на полях ПМЭФ."Планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. У нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций", - уточнил Котяков. Он объяснил, что ориентиром для дифференциации зарплат будет достижение оклада размера в 50 процентов от дохода работника.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/91/831469152_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_6aa370871f6b50073056363c9bf04ef0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, минтруд, оплата труда, пмэф-2024, экономика рф
Антон Котяков, Минтруд, оплата труда, ПМЭФ-2024, экономика РФ
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников
Котяков: в новой системе оплаты труда бюджетников премии стандартизируют
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, сообщил в беседе с РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
В начале апреля кабмин по поручению главы государства начал прорабатывать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников с целью повысить их доходы. Подробности о планах Котяков рассказал на полях ПМЭФ.
"Планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. У нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций", - уточнил Котяков. Он объяснил, что ориентиром для дифференциации зарплат будет достижение оклада размера в 50 процентов от дохода работника.