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Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников

Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников - 07.06.2024, ПРАЙМ

Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников

Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:47+0300

2024-06-07T10:47+0300

2024-06-07T10:47+0300

антон котяков

минтруд

оплата труда

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экономика рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, сообщил в беседе с РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.В начале апреля кабмин по поручению главы государства начал прорабатывать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников с целью повысить их доходы. Подробности о планах Котяков рассказал на полях ПМЭФ."Планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. У нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций", - уточнил Котяков. Он объяснил, что ориентиром для дифференциации зарплат будет достижение оклада размера в 50 процентов от дохода работника.

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антон котяков, минтруд, оплата труда, пмэф-2024, экономика рф