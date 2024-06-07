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Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников
Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:47+0300
2024-06-07T10:47+0300
антон котяков
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оплата труда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, сообщил в беседе с РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.В начале апреля кабмин по поручению главы государства начал прорабатывать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников с целью повысить их доходы. Подробности о планах Котяков рассказал на полях ПМЭФ."Планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. У нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций", - уточнил Котяков. Он объяснил, что ориентиром для дифференциации зарплат будет достижение оклада размера в 50 процентов от дохода работника.
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антон котяков, минтруд, оплата труда, пмэф-2024, экономика рф
Антон Котяков, Минтруд, оплата труда, ПМЭФ-2024, экономика РФ
10:47 07.06.2024
 
Котяков назвал важную особенность новой системы оплаты труда бюджетников

Котяков: в новой системе оплаты труда бюджетников премии стандартизируют

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников предусматривают стандартизацию компенсационных и стимулирующих выплат и рост доли оклада в структуре зарплаты, сообщил в беседе с РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
В начале апреля кабмин по поручению главы государства начал прорабатывать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников с целью повысить их доходы. Подробности о планах Котяков рассказал на полях ПМЭФ.
"Планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. У нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций", - уточнил Котяков. Он объяснил, что ориентиром для дифференциации зарплат будет достижение оклада размера в 50 процентов от дохода работника.
 
Антон КотяковМинтрудоплата трудаПМЭФ-2024экономика РФ
 
 
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