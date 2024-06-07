https://1prime.ru/20240607/orban-848948990.html
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии
Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:43+0300
2024-06-07T10:43+0300
2024-06-07T10:43+0300
виктор орбан
владимир путин
ядерное оружие
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_1d718168b1d60ea41f9f672f71a24513.jpg
БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень локального конфикта до мировой войны. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Российский лидер 5 июня провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он подчеркнул, что Москва имеет право поставлять оружие регионам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков вооружений Украине.Орбан отметил, что заявление России о возможности поставок оружия "противникам США" является важным и основанным на фактах. По его словам, если Москва в ответ западу направит вооружения Кубе или Африке, то число жертв в конфликтах вырастет."Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - заключил Орбан.
https://1prime.ru/20240606/afrika-848936185.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fbb20361744c45883e62265c620f296.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, владимир путин, ядерное оружие, запад
Виктор Орбан, Владимир Путин, ядерное оружие, ЗАПАД
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии, Запад может дойти до Третьей мировой
БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень локального конфикта до мировой войны. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Российский лидер 5 июня провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он подчеркнул, что Москва имеет право поставлять оружие регионам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков вооружений Украине.
Орбан отметил, что заявление России о возможности поставок оружия "противникам США" является важным и основанным на фактах. По его словам, если Москва в ответ западу направит вооружения Кубе или Африке, то число жертв в конфликтах вырастет.
"Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - заключил Орбан.
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу