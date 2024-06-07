https://1prime.ru/20240607/orban-848948990.html

Орбан назвал важным заявление Путина об оружии

Орбан назвал важным заявление Путина об оружии - 07.06.2024, ПРАЙМ

Орбан назвал важным заявление Путина об оружии

Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:43+0300

2024-06-07T10:43+0300

2024-06-07T10:43+0300

виктор орбан

владимир путин

ядерное оружие

запад

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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень локального конфикта до мировой войны. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Российский лидер 5 июня провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он подчеркнул, что Москва имеет право поставлять оружие регионам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков вооружений Украине.Орбан отметил, что заявление России о возможности поставок оружия "противникам США" является важным и основанным на фактах. По его словам, если Москва в ответ западу направит вооружения Кубе или Африке, то число жертв в конфликтах вырастет."Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - заключил Орбан.

https://1prime.ru/20240606/afrika-848936185.html

запад

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виктор орбан, владимир путин, ядерное оружие, запад