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Орбан назвал важным заявление Путина об оружии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Орбан назвал важным заявление Путина об оружии
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии
Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:43+0300
2024-06-07T10:43+0300
виктор орбан
владимир путин
ядерное оружие
запад
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень локального конфикта до мировой войны. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Российский лидер 5 июня провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он подчеркнул, что Москва имеет право поставлять оружие регионам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков вооружений Украине.Орбан отметил, что заявление России о возможности поставок оружия "противникам США" является важным и основанным на фактах. По его словам, если Москва в ответ западу направит вооружения Кубе или Африке, то число жертв в конфликтах вырастет."Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - заключил Орбан.
https://1prime.ru/20240606/afrika-848936185.html
запад
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виктор орбан, владимир путин, ядерное оружие, запад
Виктор Орбан, Владимир Путин, ядерное оружие, ЗАПАД
10:43 07.06.2024
 
Орбан назвал важным заявление Путина об оружии

Орбан назвал важным заявление Путина об оружии, Запад может дойти до Третьей мировой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок вооружений в другие регионы - важны, политика западных стран может повысить уровень локального конфикта до мировой войны. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Российский лидер 5 июня провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он подчеркнул, что Москва имеет право поставлять оружие регионам, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков вооружений Украине.
Орбан отметил, что заявление России о возможности поставок оружия "противникам США" является важным и основанным на фактах. По его словам, если Москва в ответ западу направит вооружения Кубе или Африке, то число жертв в конфликтах вырастет.
"Мы не изолировали с самого начала региональный конфликт. Провоенные политики сделали из него общеевропейский конфликт, он превратился в конфликт Востока и Запада... Так из региональных конфликтов возникают мировые войны. Вопрос в том, можно ли это остановить? Ну, надежда умирает последней, но каждый день возможность уменьшает", - заключил Орбан.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
Вчера, 23:20
 
Виктор ОрбанВладимир Путинядерное оружиеЗАПАД
 
 
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