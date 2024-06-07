https://1prime.ru/20240607/orban-848952110.html

"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ

"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ

Решение Европейского союза ограничить доступ к российским СМИ является необоснованным и оскорбительным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:22+0300

2024-06-07T11:22+0300

2024-06-07T11:22+0300

политика

венгрия

россия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Европейского союза ограничить доступ к российским СМИ является необоснованным и оскорбительным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", — отметил он.По словам венгерского лидера, граждане ЕС лишаются возможности сравнивать информацию, предоставляемую СМИ из России и Украины, чтобы принять собственное решение о том, "где находится правда".Ранее ЕС объявил о запрете вещания ряда российских СМИ, включая "РИА Новости", "Известия", "Российскую газету" и "Голос Европы". Однако запрет не препятствует деятельности сотрудников этих СМИ на территории Евросоюза, если она не связана с вещанием.

https://1prime.ru/20240607/orban-848948990.html

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венгрия, россия, виктор орбан