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"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ
"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ
Решение Европейского союза ограничить доступ к российским СМИ является необоснованным и оскорбительным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:22+0300
2024-06-07T11:22+0300
политика
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Европейского союза ограничить доступ к российским СМИ является необоснованным и оскорбительным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", — отметил он.По словам венгерского лидера, граждане ЕС лишаются возможности сравнивать информацию, предоставляемую СМИ из России и Украины, чтобы принять собственное решение о том, "где находится правда".Ранее ЕС объявил о запрете вещания ряда российских СМИ, включая "РИА Новости", "Известия", "Российскую газету" и "Голос Европы". Однако запрет не препятствует деятельности сотрудников этих СМИ на территории Евросоюза, если она не связана с вещанием.
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венгрия, россия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан
11:22 07.06.2024
 
"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ

Орбан: граждан ЕС лишили возможности сравнить новости из России и Украины

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Европейского союза ограничить доступ к российским СМИ является необоснованным и оскорбительным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, (российские СМИ - ред.) больше не могут вещать", — отметил он.
По словам венгерского лидера, граждане ЕС лишаются возможности сравнивать информацию, предоставляемую СМИ из России и Украины, чтобы принять собственное решение о том, "где находится правда".
Ранее ЕС объявил о запрете вещания ряда российских СМИ, включая "РИА Новости", "Известия", "Российскую газету" и "Голос Европы". Однако запрет не препятствует деятельности сотрудников этих СМИ на территории Евросоюза, если она не связана с вещанием.
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