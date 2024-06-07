https://1prime.ru/20240607/orban-848955584.html

"Мы на последних минутах": Орбан предупредил мир о точке невозврата

"Мы на последних минутах": Орбан предупредил мир о точке невозврата - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Мы на последних минутах": Орбан предупредил мир о точке невозврата

Мир сейчас находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной, поделился своим мнением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:13+0300

2024-06-07T12:13+0300

2024-06-07T12:27+0300

россия

венгрия

виктор орбан

политика

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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Мир сейчас находится "в сантиметрах" от точки невозврата перед новой большой войной, поделился своим мнением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться... Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", - заявил венгерский политик в эфире радио Kossuth.Ранее Орбан подчеркивал, что сейчас на Западе "делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту". Однако, по его словам, Россия, может, и отстает в гражданской сфере от США и Китая, но военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире

https://1prime.ru/20240607/orban-848952110.html

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россия, венгрия, виктор орбан