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Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев

Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев - 07.06.2024, ПРАЙМ

Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев

НАТО требует от стран-участниц дополнительные 40 миллиардов доларов на помощь Киеву, однако завтра и этой суммы окажется мало. Таким мнением в эфире радио... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:57+0300

2024-06-07T13:57+0300

2024-06-07T13:59+0300

политика

венгрия

виктор орбан

политика

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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. НАТО требует от стран-участниц дополнительные 40 миллиардов доларов на помощь Киеву, однако завтра и этой суммы окажется мало. Таким мнением в эфире радио Kossuth поделился премьер Венгрии Виктор Орбан."Этот Молох пожирает все, война пожирает все", — отметил венгерский лидер.Он подчеркнул, что даже этой суммы недостаточно из-за непредвиденной перспективы войны.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил свое несогласие с предложением НАТО выделять 40 миллиардов долларов в год на поддержку Украины, ссылаясь на противоречие с правилами альянса, поскольку Украина не является его членом.

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венгрия, виктор орбан, политика