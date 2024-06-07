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Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев
Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев - 07.06.2024, ПРАЙМ
Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев
НАТО требует от стран-участниц дополнительные 40 миллиардов доларов на помощь Киеву, однако завтра и этой суммы окажется мало. Таким мнением в эфире радио... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:57+0300
2024-06-07T13:57+0300
2024-06-07T13:59+0300
политика
венгрия
виктор орбан
политика
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. НАТО требует от стран-участниц дополнительные 40 миллиардов доларов на помощь Киеву, однако завтра и этой суммы окажется мало. Таким мнением в эфире радио Kossuth поделился премьер Венгрии Виктор Орбан."Этот Молох пожирает все, война пожирает все", — отметил венгерский лидер.Он подчеркнул, что даже этой суммы недостаточно из-за непредвиденной перспективы войны.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил свое несогласие с предложением НАТО выделять 40 миллиардов долларов в год на поддержку Украины, ссылаясь на противоречие с правилами альянса, поскольку Украина не является его членом.
https://1prime.ru/20240607/orban-848952110.html
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венгрия, виктор орбан, политика
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, политика
Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев
Орбан: НАТО требует еще 40 млрд долларов для Киева, но завтра окажется мало
БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. НАТО требует от стран-участниц дополнительные 40 миллиардов доларов на помощь Киеву, однако завтра и этой суммы окажется мало. Таким мнением в эфире радио Kossuth поделился премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Этот Молох пожирает все, война пожирает все", — отметил венгерский лидер.
Он подчеркнул, что даже этой суммы недостаточно из-за непредвиденной перспективы войны.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил свое несогласие с предложением НАТО выделять 40 миллиардов долларов в год на поддержку Украины, ссылаясь на противоречие с правилами альянса, поскольку Украина не является его членом.
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