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Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта
Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта - 07.06.2024, ПРАЙМ
Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта
Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:32+0300
2024-06-07T14:32+0300
россия
пакистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщило в пятницу посольство Пакистана в России. Документ был подписан между министерством железных дорог Пакистана и министерством транспорта РФ. "Меморандум будет способствовать реализации проектов модернизации железных дорог и других важных инициатив в этой области. Документ также определяет параметры возможного будущего сотрудничества между соответствующими компаниями, занятыми в железнодорожном секторе, и направлен на поддержку и содействие международным грузовым перевозкам", - говорится в сообщении посольства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, пакистан
РОССИЯ, ПАКИСТАН
14:32 07.06.2024
 
Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта

Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области ж/д транспорта

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщило в пятницу посольство Пакистана в России.
Документ был подписан между министерством железных дорог Пакистана и министерством транспорта РФ.
"Меморандум будет способствовать реализации проектов модернизации железных дорог и других важных инициатив в этой области. Документ также определяет параметры возможного будущего сотрудничества между соответствующими компаниями, занятыми в железнодорожном секторе, и направлен на поддержку и содействие международным грузовым перевозкам", - говорится в сообщении посольства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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