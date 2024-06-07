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Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

России необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил российский президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:12+0300

2024-06-07T15:12+0300

2024-06-07T15:12+0300

россия

пенсии

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. России необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил российский президент Владимир Путин. "Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике... Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсии, владимир путин