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Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам
России необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил российский президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:12+0300
2024-06-07T15:12+0300
2024-06-07T15:12+0300
россия
пенсии
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. России необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил российский президент Владимир Путин. "Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике... Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия, пенсии, владимир путин
РОССИЯ, Пенсии, Владимир Путин
Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам: мы должны принять это решение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. России необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил российский президент Владимир Путин.
"Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике... Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.