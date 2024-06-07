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Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года
Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года
Президент России Владимир Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:45+0300
2024-06-07T15:45+0300
2024-06-07T15:56+0300
экономика
владимир путин
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пенсии
индексация пенсий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года."В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Президент предложил возобновить индексацию уже со следующего года, с 1 февраля 2025 года, и сделать ее ежегодной."С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать", — подчеркнул он.Он также поручил Государственной думе проработать и принять законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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владимир путин, пмэф-2024, пенсии, индексация пенсий
Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Пенсии, индексация пенсий
Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года
Путин: пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы, средства есть
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года.
"В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Президент предложил возобновить индексацию уже со следующего года, с 1 февраля 2025 года, и сделать ее ежегодной.
"С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать", — подчеркнул он.
Он также поручил Государственной думе проработать и принять законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.