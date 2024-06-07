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Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года

Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин поручил возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года

Президент России Владимир Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:45+0300

2024-06-07T15:45+0300

2024-06-07T15:56+0300

экономика

владимир путин

пмэф-2024

пенсии

индексация пенсий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года."В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Президент предложил возобновить индексацию уже со следующего года, с 1 февраля 2025 года, и сделать ее ежегодной."С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать", — подчеркнул он.Он также поручил Государственной думе проработать и принять законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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владимир путин, пмэф-2024, пенсии, индексация пенсий