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Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян
Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян - 07.06.2024, ПРАЙМ
Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян
Индексация выплат работающим пенсионерам с 2025 года коснется около восьми миллионов россиян, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:37+0300
2024-06-07T16:37+0300
2024-06-07T16:37+0300
пенсии
владимир путин
работающие пенсионеры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Индексация выплат работающим пенсионерам с 2025 года коснется около восьми миллионов россиян, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.Парламентарий добавила, что особенно важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию.С 1 июня пенсионные выплаты автоматически повысили двум категориям россиян. Первая - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист.
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пенсии, владимир путин, работающие пенсионеры
Пенсии, Владимир Путин, работающие пенсионеры
Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян
Кузнецова: индексация работающим пенсионерам затронет около 8 млн
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Индексация выплат работающим пенсионерам с 2025 года коснется около восьми миллионов россиян, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что особенно важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию.
С 1 июня пенсионные выплаты автоматически повысили двум категориям россиян. Первая - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист.
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии в июне