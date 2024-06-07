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Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян

Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян - 07.06.2024, ПРАЙМ

Пенсии проиндексируют восьми миллионам россиян

Индексация выплат работающим пенсионерам с 2025 года коснется около восьми миллионов россиян, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:37+0300

2024-06-07T16:37+0300

2024-06-07T16:37+0300

пенсии

владимир путин

работающие пенсионеры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Индексация выплат работающим пенсионерам с 2025 года коснется около восьми миллионов россиян, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.Парламентарий добавила, что особенно важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию.С 1 июня пенсионные выплаты автоматически повысили двум категориям россиян. Первая - это пенсионеры, которым исполнилось в мае 80 лет. Фиксированную выплату в составе пенсии по старости для них увеличивают в два раза. В этом году прибавка составляет 8134 рубля 88 копеек, то есть доплата к пенсии - 16 269 рублей, пояснил юрист.

https://1prime.ru/20240530/pensii-848651068.html

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пенсии, владимир путин, работающие пенсионеры