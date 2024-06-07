Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/pensii-848985875.html
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:51+0300
2024-06-07T18:59+0300
пенсии
антон котяков
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача - максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, добавил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_097aa4f9b8450ad439ed7b2ad8dbef50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, антон котяков, минфин
Пенсии, Антон Котяков, Минфин
18:51 07.06.2024 (обновлено: 18:59 07.06.2024)
 
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров может начаться с февраля 2025 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача - максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.
Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ПенсииАнтон КотяковМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала