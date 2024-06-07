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Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:51+0300
2024-06-07T18:51+0300
2024-06-07T18:59+0300
пенсии
антон котяков
минфин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача - максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, добавил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пенсии, антон котяков, минфин
Пенсии, Антон Котяков, Минфин
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров может начаться с февраля 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача - максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.
Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.