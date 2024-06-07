https://1prime.ru/20240607/pensii-848985875.html

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля - 07.06.2024, ПРАЙМ

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля

Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:51+0300

2024-06-07T18:51+0300

2024-06-07T18:59+0300

пенсии

антон котяков

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Индексация пенсий работающих пенсионеров, предположительно, начнется с 1 февраля 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача - максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, добавил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, антон котяков, минфин