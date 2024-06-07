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Голикова рассказала, сколько потребуется средств на индексацию пенсий - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/pensii-848987579.html
Голикова рассказала, сколько потребуется средств на индексацию пенсий
Голикова рассказала, сколько потребуется средств на индексацию пенсий - 07.06.2024, ПРАЙМ
Голикова рассказала, сколько потребуется средств на индексацию пенсий
Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:10+0300
2024-06-07T19:30+0300
экономика
татьяна голикова
соцфонд
пенсии
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан — это возобновление пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно", — сказала Голикова журналистам на ПМЭФ.В беседе с РИА Новости на полях форума Голикова уточнила, что, по приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года."Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов", — сказала Голикова.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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татьяна голикова, соцфонд, пенсии, пмэф-2024
Экономика, Татьяна Голикова, Соцфонд, Пенсии, ПМЭФ-2024
19:10 07.06.2024 (обновлено: 19:30 07.06.2024)
 
Голикова рассказала, сколько потребуется средств на индексацию пенсий

Голикова: на индексацию пенсий нужно приблизительно 100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан — это возобновление пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно", — сказала Голикова журналистам на ПМЭФ.
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Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля
18:51
В беседе с РИА Новости на полях форума Голикова уточнила, что, по приблизительным расчётам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется чуть более 100 миллиардов рублей, окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.
"Цифра окончательная будет тогда, когда 1 февраля следующего года обозначится уровень инфляции... Сейчас мы начнём формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас приблизительно говорить, то чуть больше 100 миллиардов", — сказала Голикова.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаТатьяна ГоликоваСоцфондПенсииПМЭФ-2024
 
 
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