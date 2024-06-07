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Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России"

Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России"

Президент России Владимир Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в реализации стратегии "Почты России". | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:03+0300

2024-06-07T16:03+0300

2024-06-07T16:03+0300

экономика

россия

почта россии

маркетплейс

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в реализации стратегии "Почты России". "Отмечу, что значительную роль в развитии начинающего и крупного бизнеса играют так называемые маркетплейсы... Прошу коллег обратить особое внимание на развитие таких товарных потоков при реализации обновленной стратегии "Почты России" и в целом при формировании национальных проектов", — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. По словам президента, маркетплейсы вместе с "Почтой России" формируют современную инфраструктуру, своего рода "кровеносную систему" доставки отечественной продукции, позволяют компаниям в отдаленных городах и поселках получать доступ к большому рынку России и всего Евразийского экономического союза. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, почта россии, маркетплейс, владимир путин