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В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым
В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:12+0300
2024-06-07T08:12+0300
запорожская область
железная дорога
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий. "Мы в принципе инфраструктуру подготовили. У нас железная дорога работает, но мы не можем пока себе позволить гражданское сообщение запускать, учитывая, что дроны долетают, ракеты долетают. Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем", - сказал Балицкий агентству. По его словам, пассажирские перевозки запустят, как только отодвинут линию фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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запорожская область
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запорожская область, железная дорога, пмэф-2024
Запорожская область, железная дорога, ПМЭФ-2024
08:12 07.06.2024
 
В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым

Балицкий: Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

Электричка
Электричка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Мы в принципе инфраструктуру подготовили. У нас железная дорога работает, но мы не можем пока себе позволить гражданское сообщение запускать, учитывая, что дроны долетают, ракеты долетают. Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем", - сказал Балицкий агентству.
По его словам, пассажирские перевозки запустят, как только отодвинут линию фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.
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Балицкий видит перспективы партнерства Запорожской области в рамках БРИКС
24 мая, 15:05
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Запорожская областьжелезная дорогаПМЭФ-2024
 
 
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