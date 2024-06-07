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Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия

Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия - 07.06.2024, ПРАЙМ

Генерал назвал главную угрозу польской армии. И это не Россия

Планы польского правительства по увеличению численности армии рухнут из-за ухудшения демографической ситуации, заявил генерал Вальдемар Скшипчак, его цитирует... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:28+0300

2024-06-07T09:28+0300

2024-06-07T09:57+0300

политика

россия

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армия

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ВАРШАВА, 7 июн - ПРАЙМ. Планы польского правительства по увеличению численности армии рухнут из-за ухудшения демографической ситуации, заявил генерал Вальдемар Скшипчак, его цитирует газета Rzeczpospolita."Через несколько лет демография разрушит самые смелые планы. Молодые поляки смотрят на свое будущее сквозь совсем другую оптику, что с точки зрения пополнения рядов армии является серьезной проблемой. Сейчас нужно не пропагандировать успех, а решать этот вопрос", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, в настоящее время в армии числится 198 тысяч солдат, включая 140 тысяч профессиональных солдат и 35 тысяч бойцов Территориальной обороны. Кроме того, 20 тысяч добровольцев проходят подготовку к обязательной военной службе.Тем не менее, по словам генерала, политики сосредотачиваются на пропаганде и наборе добровольцев, при этом игнорируют профессиональную подготовку солдат. Он призвал провести аудит состояния армии и реальные возможности польских вооруженных сил.Скшипчак указал на необходимость иметь достаточное количество обученного персонала для обслуживания военной техники, а также на необходимость учиться на примере конфликта в Украине. Он заключил, что политикам необходимо более серьезно подходить к вопросам обороны и не полагаться только на декларации и мнение военных.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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