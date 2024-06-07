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Польша подняла в небо истребители из-за России
Польша подняла в небо истребители из-за России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Польша подняла в небо истребители из-за России
На фоне повышенной активности российской авиации на Украине власти Польши подняли в воздух свои самолеты, о чем писало в социальной сети Х оперативное... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:30+0300
2024-06-07T09:30+0300
2024-06-07T09:30+0300
россия
украина
польша
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. На фоне повышенной активности российской авиации на Украине власти Польши подняли в воздух свои самолеты, о чем писало в социальной сети Х оперативное командование ВС страны.Оперштаб предупредил, что поднятие в воздух самолетов приведет к повышению уровня шума, в особенности в юго-восточной части Польши. Однако через несколько часов поступила информация о возвращении самолетов на авиабазы.Сообщалось, что прошедшая ночь была очень "напряженной" для польской противовоздушной обороны.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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россия, украина, польша
Польша подняла в небо истребители из-за России
Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации на Украине
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ.
На фоне повышенной активности российской авиации на Украине власти Польши подняли в воздух свои самолеты, о чем писало в социальной сети Х
оперативное командование ВС страны.
Оперштаб предупредил, что поднятие в воздух самолетов приведет к повышению уровня шума, в особенности в юго-восточной части Польши. Однако через несколько часов поступила информация о возвращении самолетов на авиабазы.
Сообщалось, что прошедшая ночь была очень "напряженной" для польской противовоздушной обороны.
В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.