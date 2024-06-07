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Путин высказался о способности России производить потребительские товары
Путин высказался о способности России производить потребительские товары - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о способности России производить потребительские товары
Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:33+0300
2024-06-07T16:33+0300
2024-06-07T16:33+0300
экономика
пмэф-2024
владимир путин
производство
потребительские товары
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее", - отметил глава государства.По его словам, чтобы достичь этой цели, нужен запуск новых проектов по всей стране."Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, владимир путин, производство, потребительские товары
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, производство, Потребительские товары
Путин высказался о способности России производить потребительские товары
Путин: Россия может и будет производить больше потребительских товаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее", - отметил глава государства.
По его словам, чтобы достичь этой цели, нужен запуск новых проектов по всей стране.
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
"Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.