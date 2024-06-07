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Путин высказался о способности России производить потребительские товары - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/potrebitelskie-848977718.html
Путин высказался о способности России производить потребительские товары
Путин высказался о способности России производить потребительские товары - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о способности России производить потребительские товары
Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:33+0300
2024-06-07T16:33+0300
экономика
пмэф-2024
владимир путин
производство
потребительские товары
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее", - отметил глава государства.По его словам, чтобы достичь этой цели, нужен запуск новых проектов по всей стране."Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, владимир путин, производство, потребительские товары
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, производство, Потребительские товары
16:33 07.06.2024
 
Путин высказался о способности России производить потребительские товары

Путин: Россия может и будет производить больше потребительских товаров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее", - отметил глава государства.
По его словам, чтобы достичь этой цели, нужен запуск новых проектов по всей стране.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
16:29
"Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаПМЭФ-2024Владимир ПутинпроизводствоПотребительские товары
 
 
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