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Путин высказался о способности России производить потребительские товары

Путин высказался о способности России производить потребительские товары - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о способности России производить потребительские товары

Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:33+0300

2024-06-07T16:33+0300

2024-06-07T16:33+0300

экономика

пмэф-2024

владимир путин

производство

потребительские товары

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может и будет производить больше потребительских товаров, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее", - отметил глава государства.По его словам, чтобы достичь этой цели, нужен запуск новых проектов по всей стране."Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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пмэф-2024, владимир путин, производство, потребительские товары