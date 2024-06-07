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Путин назвал приватизацию в 90-е годы "во многом ошибочной" - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал приватизацию в 90-е годы "во многом ошибочной"
Путин назвал приватизацию в 90-е годы "во многом ошибочной" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал приватизацию в 90-е годы "во многом ошибочной"
Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:52+0300
2024-06-07T17:52+0300
экономика
россия
приватизация
собственность
госимущество
владимир путин
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями. "Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во многом это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Он отметил, что решения о приватизации основывались на мнении экономистов с мировым именем, которые призывали к скорейшей приватизации всего и "не важно, за что, хоть за доллар".“Должны быть здравые ограничительные линии по возврату государству активов, приватизированных с нарушениями. Думаю, найдем решение на уровне закона”, — подчеркнул он.Ранее Владимир Путин заявил, что изъятие бизнеса в собственность государства оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, приватизация, собственность, госимущество, владимир путин, пмэф, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, приватизация, собственность, госимущество, Владимир Путин, ПМЭФ, ПМЭФ-2024
17:52 07.06.2024
 
Путин назвал приватизацию в 90-е годы "во многом ошибочной"

Путин: приватизация в 90-е в РФ была во многом ошибочной, но не с криминальными целями

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями.
"Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во многом это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил, что решения о приватизации основывались на мнении экономистов с мировым именем, которые призывали к скорейшей приватизации всего и "не важно, за что, хоть за доллар".
“Должны быть здравые ограничительные линии по возврату государству активов, приватизированных с нарушениями. Думаю, найдем решение на уровне закона”, — подчеркнул он.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Силуанов рассказал о планах продажи изъятых государством активов бизнеса
Вчера, 10:03
Ранее Владимир Путин заявил, что изъятие бизнеса в собственность государства оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯприватизациясобственностьгосимуществоВладимир ПутинПМЭФПМЭФ-2024
 
 
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