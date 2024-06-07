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Раскрыто, из-за чего беспокоится российский бизнес - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Раскрыто, из-за чего беспокоится российский бизнес
Раскрыто, из-за чего беспокоится российский бизнес - 07.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, из-за чего беспокоится российский бизнес
Беспокойство российского бизнеса переключилось с западных санкций, которые были главной проблемой прошлого года, на проблему нехватки кадров, рассказал РИА... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:17+0300
2024-06-07T10:17+0300
экономика
рынок труда
санкции против рф
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Беспокойство российского бизнеса переключилось с западных санкций, которые были главной проблемой прошлого года, на проблему нехватки кадров, рассказал РИА Новости руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко. "Мы перед форумом сделали опрос крупнейших российских компаний, руководителей, генеральных директоров, преимущественно акционеров, и вывод достаточно однозначный - с санкций, которые в прошлом году были еще основной проблемой по их повестке, темой номер один стали - кадры. То есть, фактически, это ограничение на пути роста. И эта проблема уже 43% компаний, а в сельском хозяйстве, горно-металлургической отрасли - эта цифра доходит до 80%", - рассказал Сергиенко. В целом, он охарактеризовал ситуацию в бизнес-отрасли России как выходящую на стабильность. "Мне кажется, появляется больше векторности и в поведении людей, и в дискуссиях, если сравнить с прошлым годом. То есть в этом смысле можно сказать, что период неопределенности в головах руководящего состава компаний, который здесь представлен, точно уходит в прошлое", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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рынок труда, санкции против рф, пмэф-2024
Экономика, рынок труда, санкции против РФ, ПМЭФ-2024
10:17 07.06.2024
 
Раскрыто, из-за чего беспокоится российский бизнес

"Яков и Партнеры": бизнес не волнуется из-за санкций, проблемой стал дефицит кадров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис фирмы
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Беспокойство российского бизнеса переключилось с западных санкций, которые были главной проблемой прошлого года, на проблему нехватки кадров, рассказал РИА Новости руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко.
"Мы перед форумом сделали опрос крупнейших российских компаний, руководителей, генеральных директоров, преимущественно акционеров, и вывод достаточно однозначный - с санкций, которые в прошлом году были еще основной проблемой по их повестке, темой номер один стали - кадры. То есть, фактически, это ограничение на пути роста. И эта проблема уже 43% компаний, а в сельском хозяйстве, горно-металлургической отрасли - эта цифра доходит до 80%", - рассказал Сергиенко.
В целом, он охарактеризовал ситуацию в бизнес-отрасли России как выходящую на стабильность.
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"Мне кажется, появляется больше векторности и в поведении людей, и в дискуссиях, если сравнить с прошлым годом. То есть в этом смысле можно сказать, что период неопределенности в головах руководящего состава компаний, который здесь представлен, точно уходит в прошлое", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Экономикарынок трудасанкции против РФПМЭФ-2024
 
 
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