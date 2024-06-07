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Турецкие власти приостановили импорт пшеницы

Турецкие власти приостановили импорт пшеницы - 07.06.2024, ПРАЙМ

Турецкие власти приостановили импорт пшеницы

Турецкие власти приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября, объявило министерство сельского и лесного хозяйства страны. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:58+0300

2024-06-07T09:58+0300

2024-06-07T09:58+0300

пшеница

турция

импорт

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СТАМБУЛ, 7 июн - ПРАЙМ. Турецкие власти приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября, объявило министерство сельского и лесного хозяйства страны. "Импорт пшеницы временно прекращается с 21 июня по 15 октября 2024 года. После этой даты приостановка импорта может быть продлена в зависимости от рыночных условий", - сообщило министерство в пресс-релизе. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. Решение позволит обеспечить стабильность рынка в пользу фермеров. Одновременно с этим министерство объявило о начале закупок пшеницы у местных фермеров, власти субсидируют эти закупки. Так, ведомство подчеркивает, что фермеры смогут заработать от 8 тысяч лир (около 250 долларов) до 11,7 тысячи (360 долларов) за тонну зерна в зависимости от его типа. Министерство отметило, что в этом году ожидается снижение производства пшеницы на 4,5% по сравнению с 2023 годом - до 21 миллиона тонн. Такие меры регулярно вводятся турецкими властями: так, перед президентскими выборами в 2023 году власти установили пошлину в размере 130% на импорт ключевых зерновых культур. Основными поставщиками пшеницы в Турцию в 2023 году стала РФ, поставившая продукции на более чем 2,5 миллиарда долларов, на втором месте Украина с поставками на 750 миллионов долларов, следует из данных Бюро статистики Турции.

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пшеница, турция, импорт