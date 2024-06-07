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Россия за четыре месяца увеличила экспорт пшеницы в Египет

Россия за четыре месяца увеличила экспорт пшеницы в Египет - 07.06.2024, ПРАЙМ

Россия за четыре месяца увеличила экспорт пшеницы в Египет

Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:28+0300

2024-06-07T13:28+0300

2024-06-07T13:28+0300

россия

египет

пшеница

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ. "В 2024 году наши компании продолжили вносить существенный вклад в продовольственную безопасность Египта. С января по апрель Россия экспортировала более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир на переговорах в рамках ПМЭФ-2024 обсудили широкий круг вопросов, связанных с перспективами двустороннего сотрудничества в сфере АПК. Российская сторона выразила уверенность, что взаимовыгодные отношения двух стран продолжат интенсивно развиваться, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей. Как отмечает пресс-служба, Египет является важным партнером России в области сельского хозяйства. За последние годы объемы взаимных поставок продовольствия заметно увеличились. В 2023 году товарооборот вырос на 6,6%. Положительная динамика обусловлена, в первую очередь, ростом российского экспорта на 10,6%. В 2023 году Россия обеспечила порядка 70% от общих потребностей Египта в пшенице, более 60% в подсолнечном и свыше 35% в соевом масле. В этом году российские компании продолжили вносить существенный вклад в продовольственную безопасность Египта. Поставки масложировой продукции на египетский рынок составили 177 тысяч тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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египет

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россия, египет, пшеница