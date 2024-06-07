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Эксперт рассказал, как запрет Турции на импорт пшеницы повлияет на Россию

Эксперт рассказал, как запрет Турции на импорт пшеницы повлияет на Россию - 07.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как запрет Турции на импорт пшеницы повлияет на Россию

России из-за запрета Турции на импорт пшеницы придется активизировать усилия по расширению поставок в другие государства, прежде всего в Северную Африку и Азию, | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:01+0300

2024-06-07T14:01+0300

2024-06-07T14:17+0300

россия

пшеница

турция

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. России из-за запрета Турции на импорт пшеницы придется активизировать усилия по расширению поставок в другие государства, прежде всего в Северную Африку и Азию, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По расчетам агентства, перенаправить придется около 490 тысяч тонн зерна в месяц. Турецкие власти ранее сообщили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября. После этой даты приостановка импорта может быть продлена в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. "Турция входит в число крупнейших импортеров пшеницы из России, и ее решение приведет к активизации усилий отечественных трейдеров и агрохолдингов по расширению поставок в другие государства, прежде всего азиатские - в Египет, Бангладеш, Пакистан, Алжир, Китай, Марокко, Саудовскую Аравию", - отметил Хазанов. Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн пшеницы на 530 миллионов долларов, при этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придется перенаправить 488,5 тысяч тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов. Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по 1% приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.Как в свою очередь заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, страна переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы после запрета страной ее импорта, о готовности покупать больше российской пшеницы уже заявил Египет.Ранее в пятницу турецкие власти объявили, что приостанавливают импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября для защиты местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу.Лут отметила, что за аналогичный период прошлого года (июнь-сентябрь) Россия экспортировала туда трех миллиона тонн пшеницы, а по итогам сельхозсезона Турция занимает второе место по приобретению российской пшеницы."Соответственно, у нас лишние три миллиона тонн. Но надо понимать, что, как мы уже говорили, наш прогноз остается 132 миллиона тонн по зерновым и 86 по пшенице… Тем не менее, если засуха будет, мы потеряем в объеме. Поэтому, гипотетически, то, что Турция закрылась, ну, наверное, предпосылки Турции понятны, они хотят поддержать свой рынок, как любая страна", - заявила министр.Она отметила, что мировые цены на пшеницу поднялись за последнее время, "в связи со всеми ситуациями, связанными с уменьшением прогноза на объем производства". "Поэтому, конечно, Турция такими действиями, наверное, хочет мировую цену несколько снизить", - полагает министр."Для нас, по большому счету, с учетом того, что у нас с вами будет существенно ниже урожай, чем за последние два года… никакого негатива для нас это не будет иметь, потому что мы торгуем с большим количеством стран, наша пшеница нужна в большом количестве стран", - заявила Лут.Она отметила, что экспортеры сейчас думают, куда перераспределить объем, "все это просто вопрос дальнейшего планирования". "Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заключила она.

https://1prime.ru/20240607/zerno-848945896.html

https://1prime.ru/20240607/sdelki-848944491.html

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россия, пшеница, турция