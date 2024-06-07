https://1prime.ru/20240607/putin-848956348.html
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:28+0300
2024-06-07T12:28+0300
2024-06-07T12:51+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.Ранее официальный представитель Кремля, комментируя слова Эммануэля Макрона о готовности Франции принять непосредственное участие в конфликте на Украине, отметил, что Москва считает слова французского лидера Эммануэля Макрона провокационными.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
Песков: встреча Путина со СМИ не является сигналом к урегулированию на Украине
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля, комментируя слова Эммануэля Макрона о готовности Франции принять непосредственное участие в конфликте на Украине, отметил, что Москва считает слова французского лидера Эммануэля Макрона провокационными.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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