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Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:28+0300
2024-06-07T12:51+0300
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.Ранее официальный представитель Кремля, комментируя слова Эммануэля Макрона о готовности Франции принять непосредственное участие в конфликте на Украине, отметил, что Москва считает слова французского лидера Эммануэля Макрона провокационными.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:28 07.06.2024 (обновлено: 12:51 07.06.2024)
 
Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине

Песков: встреча Путина со СМИ не является сигналом к урегулированию на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно состоявшаяся встреча российского президента Владимира Путина с мировыми СМИ не является сигналом к разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не действительно. Она не может быть сигналом", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, является ли встреча российского лидера с мировыми информагентствами сигналом для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля, комментируя слова Эммануэля Макрона о готовности Франции принять непосредственное участие в конфликте на Украине, отметил, что Москва считает слова французского лидера Эммануэля Макрона провокационными.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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