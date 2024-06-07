https://1prime.ru/20240607/putin-848970358.html

Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ

Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выразил признание бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку за его роль в создании и организации Петербургского... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:11+0300

2024-06-07T15:11+0300

2024-06-07T15:11+0300

россия

владимир путин

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил признание бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку за его роль в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором", — отметил глава государства.По его словам, с того момента форум стал значимой и неотъемлемой площадкой.ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронажем и при участии президента России. За свою историю форум стал одним из ведущих международных событий для деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов.

https://1prime.ru/20240606/pmef-848934726.html

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россия, владимир путин, пмэф