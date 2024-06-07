https://1prime.ru/20240607/putin-848970358.html
Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ
Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ
Президент России Владимир Путин выразил признание бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку за его роль в создании и организации Петербургского... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:11+0300
2024-06-07T15:11+0300
2024-06-07T15:11+0300
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил признание бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку за его роль в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором", — отметил глава государства.По его словам, с того момента форум стал значимой и неотъемлемой площадкой.ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронажем и при участии президента России. За свою историю форум стал одним из ведущих международных событий для деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов.
https://1prime.ru/20240606/pmef-848934726.html
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россия, владимир путин, пмэф
РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ
Путин вспомнил о роли Собчака в организации ПМЭФ
Путин выразил признание Анатолию Собчаку за его роль в организации ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил признание бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку за его роль в создании и организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором", — отметил глава государства.
По его словам, с того момента форум стал значимой и неотъемлемой площадкой.
ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронажем и при участии президента России. За свою историю форум стал одним из ведущих международных событий для деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов.
Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность