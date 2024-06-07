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В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин
Гонка за укрепление суверенитета началась между государствами, заявил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:21+0300
2024-06-07T15:25+0300
владимир путин
мир
гегемония
суверенитет
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Гонка за укрепление суверенитета началась между государствами, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступает на пленарной сесиии Петербургского международного экономического форума."Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим", - сказал он.Путин добавил, что страны, которые недавно были лидерами, стараются всеми правдами и неправдами сохранить гегемонию. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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владимир путин, мир, гегемония, суверенитет, пмэф-2024
Владимир Путин, МИР, гегемония, Суверенитет, ПМЭФ-2024
15:21 07.06.2024 (обновлено: 15:25 07.06.2024)
 
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин

Путин: между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Гонка за укрепление суверенитета началась между государствами, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступает на пленарной сесиии Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим", - сказал он.
Путин добавил, что страны, которые недавно были лидерами, стараются всеми правдами и неправдами сохранить гегемонию.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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Владимир ПутинМИРгегемонияСуверенитетПМЭФ-2024
 
 
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