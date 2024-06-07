https://1prime.ru/20240607/putin-848972153.html

Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям

Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям

Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:24+0300

2024-06-07T15:24+0300

2024-06-07T15:24+0300

россия

технологии

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570576_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_bc759bd3918f939c173abcf507d48713.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны Владимир Путин."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", — заметил глава государства.Он также подчеркнул, что в мире происходит взрывной технологический рост, который оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, технологический прогресс предоставляет преимущества тем странам, которые способны не только разрабатывать новые решения, но и быстро их внедрять.Путин также отметил, что российский военный сектор нуждается в технологическом обновлении. Он подчеркнул важность высоких темпов технологического обновления в Вооруженных силах.В рамках форума также было заявлено о готовности России предложить другим странам полноценное технологическое партнерство.

https://1prime.ru/20240606/ii-848915673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, владимир путин