https://1prime.ru/20240607/putin-848972153.html
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям
Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:24+0300
2024-06-07T15:24+0300
2024-06-07T15:24+0300
россия
технологии
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570576_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_bc759bd3918f939c173abcf507d48713.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны Владимир Путин."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", — заметил глава государства.Он также подчеркнул, что в мире происходит взрывной технологический рост, который оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, технологический прогресс предоставляет преимущества тем странам, которые способны не только разрабатывать новые решения, но и быстро их внедрять.Путин также отметил, что российский военный сектор нуждается в технологическом обновлении. Он подчеркнул важность высоких темпов технологического обновления в Вооруженных силах.В рамках форума также было заявлено о готовности России предложить другим странам полноценное технологическое партнерство.
https://1prime.ru/20240606/ii-848915673.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6059f53fb442b2311bc3124fb6541118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям
Путин: РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны Владимир Путин.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", — заметил глава государства.
Он также подчеркнул, что в мире происходит взрывной технологический рост, который оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, технологический прогресс предоставляет преимущества тем странам, которые способны не только разрабатывать новые решения, но и быстро их внедрять.
Путин также отметил, что российский военный сектор нуждается в технологическом обновлении. Он подчеркнул важность высоких темпов технологического обновления в Вооруженных силах.
В рамках форума также было заявлено о готовности России предложить другим странам полноценное технологическое партнерство.
Греф спрогнозировал радикальное падение стоимости технологий ИИ