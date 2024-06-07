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Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям
Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:24+0300
2024-06-07T15:24+0300
россия
технологии
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны Владимир Путин."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", — заметил глава государства.Он также подчеркнул, что в мире происходит взрывной технологический рост, который оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, технологический прогресс предоставляет преимущества тем странам, которые способны не только разрабатывать новые решения, но и быстро их внедрять.Путин также отметил, что российский военный сектор нуждается в технологическом обновлении. Он подчеркнул важность высоких темпов технологического обновления в Вооруженных силах.В рамках форума также было заявлено о готовности России предложить другим странам полноценное технологическое партнерство.
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россия, технологии, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин
15:24 07.06.2024
 
Путин оценил уровень готовности России к технологическим преобразованиям

Путин: РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Пути
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Об этом в рамках пленарного заседания ПМЭФ сообщил президент страны Владимир Путин.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", — заметил глава государства.
Он также подчеркнул, что в мире происходит взрывной технологический рост, который оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, технологический прогресс предоставляет преимущества тем странам, которые способны не только разрабатывать новые решения, но и быстро их внедрять.
Путин также отметил, что российский военный сектор нуждается в технологическом обновлении. Он подчеркнул важность высоких темпов технологического обновления в Вооруженных силах.
В рамках форума также было заявлено о готовности России предложить другим странам полноценное технологическое партнерство.
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Греф спрогнозировал радикальное падение стоимости технологий ИИ
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