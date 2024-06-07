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Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России
Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России
Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими государствами Запада, заявил российский президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:31+0300
2024-06-07T15:31+0300
2024-06-07T15:35+0300
россия
запад
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими государствами Запада, заявил российский президент Владимир Путин. "Надежность, доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое", - заявил российский лидер в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).Кроме того, Путин добавил, что доля расчетов в "токсичных" валютах за экспорт из России сократилась в два раза. Также, по его словам, доля рубля напротив активно растет и приближается к 40 процентам.
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россия, запад, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России
Путин: доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт РФ упала вдвое
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими государствами Запада, заявил российский президент Владимир Путин.
"Надежность, доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое", - заявил российский лидер в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Кроме того, Путин добавил, что доля расчетов в "токсичных" валютах за экспорт из России сократилась в два раза. Также, по его словам, доля рубля напротив активно растет и приближается к 40 процентам.