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Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России

Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о заметном снижении доли "токсичных" валют в экспорте России

Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими государствами Запада, заявил российский президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:31+0300

2024-06-07T15:31+0300

2024-06-07T15:35+0300

россия

запад

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими государствами Запада, заявил российский президент Владимир Путин. "Надежность, доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое", - заявил российский лидер в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).Кроме того, Путин добавил, что доля расчетов в "токсичных" валютах за экспорт из России сократилась в два раза. Также, по его словам, доля рубля напротив активно растет и приближается к 40 процентам.

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россия, запад, владимир путин