https://1prime.ru/20240607/putin-848974789.html

Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС

Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС

Срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений нужно продлить с трех до десяти лет. Об этом заявил в ходе ПМЭФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:53+0300

2024-06-07T15:53+0300

2024-06-07T15:54+0300

владимир путин

программа долгосрочных сбережений

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973670_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_e841f4ad4b029f969c3a039cac4d53f8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений нужно продлить с трех до десяти лет. Об этом заявил в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин."С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей", - напомнил он.Путин предложил донастроить программу, увеличив срок софинансирования сбережений граждан, который составляет три года, до десяти лет. Кроме того, глава государства призвал правительство и Банк России продумать, как простимулировать работодателей, чтобы они тоже софинансировали накопления сотрудников. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

https://1prime.ru/20240515/pds-848199027.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, программа долгосрочных сбережений, пмэф-2024