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Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС
Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС
Срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений нужно продлить с трех до десяти лет. Об этом заявил в ходе ПМЭФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:53+0300
2024-06-07T15:54+0300
владимир путин
программа долгосрочных сбережений
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений нужно продлить с трех до десяти лет. Об этом заявил в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин."С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей", - напомнил он.Путин предложил донастроить программу, увеличив срок софинансирования сбережений граждан, который составляет три года, до десяти лет. Кроме того, глава государства призвал правительство и Банк России продумать, как простимулировать работодателей, чтобы они тоже софинансировали накопления сотрудников. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
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владимир путин, программа долгосрочных сбережений, пмэф-2024
Владимир Путин, программа долгосрочных сбережений, ПМЭФ-2024
15:53 07.06.2024 (обновлено: 15:54 07.06.2024)
 
Путин поручил продлить срок софинансирования в ПДС

Путин поручил продлить срок софинансирования в программе долгосрочных сбережений до 10 лет

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений нужно продлить с трех до десяти лет. Об этом заявил в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин.
"С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. С них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей", - напомнил он.
Путин предложил донастроить программу, увеличив срок софинансирования сбережений граждан, который составляет три года, до десяти лет.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Программа долгосрочных сбережений привлекла 17 млрд рублей, заявили в ЦБ
15 мая, 14:43
Кроме того, глава государства призвал правительство и Банк России продумать, как простимулировать работодателей, чтобы они тоже софинансировали накопления сотрудников.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
 
Владимир Путинпрограмма долгосрочных сбереженийПМЭФ-2024
 
 
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