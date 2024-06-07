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Путин призвал создать цифровые платформы в ключевых секторах экономики

Путин призвал создать цифровые платформы в ключевых секторах экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал создать цифровые платформы в ключевых секторах экономики

Цифровые платформы должны быть разработаны во всех ключевых секторах экономики и социальной сферы. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:00+0300

2024-06-07T16:00+0300

2024-06-07T16:00+0300

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Цифровые платформы должны быть разработаны во всех ключевых секторах экономики и социальной сферы. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках ПМЭФ."Пятое структурное изменение - это настоящая цифровая платформенная революция", — отметил президент.По словам Путина, в современных условиях производительность труда тесно связана с цифровизацией и технологиями искусственного интеллекта. Для достижения поставленных целей будет реализован новый национальный проект "Экономика данных".

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россия, владимир путин