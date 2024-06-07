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Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России

Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России

Уровень безработицы среди российской молодежи снизился, необходимо перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:05+0300

2024-06-07T16:05+0300

2024-06-07T16:05+0300

экономика

владимир путин

пмэф-2024

россия

безработица

дефицит кадров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы среди российской молодежи снизился, необходимо перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ."Что особенно важно, мы сократили структурный компонент (безработицы - ред.) - то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокая", - сказал он.По словам президента, 15-20 лет назад была потребность в работе, сейчас - в кадрах. Также он призвал в условиях низкой безработицы в 2,6 процента перенастроить систему подготовки кадров, чтобы обеспечить рынок необходимыми специалистами.Так, глава государства отметил необходимость в специалистах для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, с чем поможет нацпроект "Профессионалитет".Кроме того, Путин заявил, что работу вузов, колледжей и техникумов будут оценивать на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты. По его словам, России нужны компетентные специалисты, которые и сами могут научить.Президент также добавил, что проекты по повышению производительности труда в России необходимо продлить в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентноспособная экономика".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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владимир путин, пмэф-2024, россия, безработица, дефицит кадров