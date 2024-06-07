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Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Мировая экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, вызовы которых российская экономика принимает. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:29+0300
2024-06-07T16:34+0300
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировая экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, вызовы которых российская экономика принимает. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.В этой связи Путин отметил, что на данный момент активно формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. По его словам, российская экономика приобретает большую силу и устойчивость."Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Путин подчеркнул, что это в огромной степени является заслугой инженеров, рабочих, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов. Президент России отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве со странами и зарубежными компаниями, у которых тоже есть интерес к взаимодействию. По его словам, страна удет наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и экономике.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
16:29 07.06.2024 (обновлено: 16:34 07.06.2024)
 
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин

Путин: российская экономика принимает вызовы эпохи кардинальных перемен

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировая экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, вызовы которых российская экономика принимает. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
В этой связи Путин отметил, что на данный момент активно формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. По его словам, российская экономика приобретает большую силу и устойчивость.
"Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин подчеркнул, что это в огромной степени является заслугой инженеров, рабочих, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов.
Президент России отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве со странами и зарубежными компаниями, у которых тоже есть интерес к взаимодействию. По его словам, страна удет наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и экономике.
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