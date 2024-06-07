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Путин заявил о готовности к обсуждениям, которые будут полезны экономике

Путин заявил о готовности к обсуждениям, которые будут полезны экономике - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о готовности к обсуждениям, которые будут полезны экономике

Российский власти готовы обсудить любые предложения, которые могли бы принести пользу экономике страны. Об этом в рамках пленарного заседания Петербургского... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:48+0300

2024-06-07T16:48+0300

2024-06-07T16:48+0300

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российский власти готовы обсудить любые предложения, которые могли бы принести пользу экономике страны. Об этом в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин."Мы не отказываемся, мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развития российской экономики", — отметил президент.ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронажем и при участии президента России. За свою историю форум стал одним из ведущих международных событий для деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов.

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россия, владимир путин