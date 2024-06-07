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Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ
Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:57+0300
2024-06-07T16:57+0300
2024-06-07T16:57+0300
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". "Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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владимир путин
Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ
Путин пошутил о создании на ПМЭФ рабгруппы: хотите развалить дело, создайте рабочую группу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу".
"Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.