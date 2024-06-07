https://1prime.ru/20240607/putin-848979149.html

Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ

Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин шуткой ответил на идею создать рабгруппу по ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:57+0300

2024-06-07T16:57+0300

2024-06-07T16:57+0300

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". "Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин